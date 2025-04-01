Исследование показало, что петербургские работодатели легче находят общий язык с поколением Z, чем московские

В опросе участвовали более 500 руководителей малого и микробизнеса Согласно опросу руководителей микро- и малого бизнеса в России, проведенному банком «Точка» при участии бизнес-клуба «Реформа», 31% предпринимателей испытывают трудности в работе с представителями поколения Z («зумерами») и пока не нашли эффективного подхода к ним.