Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас призвала президента США Дональда Трампа ввести новые санкции против России вместо заключения сделок по поставкам дизельного топлива.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Двойные стандарт...
- ВС России за неде...
- Н Bild: АдГ планиру...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым