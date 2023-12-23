Halk TV: банки Турции ждут проблемы с Россией из-за указа о санкциях США

Из-за указа президента США Джо Байдена, расширяющего правовые основания для введения санкций в отношении Российской Федерации, турецкие банки станут более внимательными в деловых отношениях с российскими предприятиями.
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