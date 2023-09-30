Что нового в новом году?

Семинар по вопросам изменения трудового законодательства на минувшей неделе прошел в ОАО ´Белшина´. Мероприятие было организовано Бобруйской ассоциацией промышленников и предпринимателей совместно с Центром подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров ´ПромТехОбразование´.
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