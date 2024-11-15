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Виктор Алкснис по ситуации в Абхазии...

Виктор Алкснис по ситуации в Абхазии...

На фото я с президентом Абхазии Сергеем Багапш на государственной даче (Сталинской даче) "Озеро Рица" в 2005 году обсуждаем ситуацию в республике.

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
Упор на ультранационализм был во всех республиках и автономиях на момент распада СССР - на этом была построена децентрализация власти. Платить из бюджета России з/п всем госслужащим в Абхазии можно было, пока устранялись последствия грузинско-абхазской войны. Но не смогли сами абхазы наладить свою экономику, а пускать российский бизнес не хотят. Как разрешить это противоречие - вопрос. Как дать гарантии российским инвестициям в республику?
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2 час.
Людмила Полищук
Именно этого запад и добивается от всех территорий: находит недовольных, начиняет ненавистью к власти и гневной русофобией и злобой к другим народам, возгревает местечковую самистость, разделяет, чтобы потом подчинить себе и доить, доить, пока не загнутся...
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2 час.
Людмила Полищук
Это как дети-подростки: умы неокрепшие, знаний необходимых для жизни ещё нет, в родителях видят тиранов и хотят жить отдельно. Только для самостоятельной жизни у них нет ничего: ни средств, ни умения работать, ни жилья, ни профессионализма и т.п. И, как обычно, находятся те, кто, якобы, желает помочь, из преступного мира: один раз помогут, а потом будут использовать и трясти всю оставшуюся, но недолгую жизнь... И хорошо, если, как блудный сын в Библии, найдёт в себе здравомыслие и силы вернуться в отчий дом и покаяться и начать новую жизнь. А если не вернётся, то хана таким отщепенцам...
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2 час.

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