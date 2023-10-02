Посол КНР Чжицян: США разжигают конфликты в АТР с целью сдерживания Китая

Посол Китая в Таиланде Хань Чжицян в рамках интервью для газеты Bangkok post сделал заявление о том, что Соединенные Штаты разжигают конфликты в пределах Азиатско-Тихоокеанском региона (АТР), чтобы сдерживать таким образом Китайскую Народную Республику (КНР).