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Посол КНР Чжицян: США разжигают конфликты в АТР с целью сдерживания Китая

Посол КНР Чжицян: США разжигают конфликты в АТР с целью сдерживания Китая

Посол Китая в Таиланде Хань Чжицян в рамках интервью для газеты Bangkok post сделал заявление о том, что Соединенные Штаты разжигают конфликты в пределах Азиатско-Тихоокеанском региона (АТР), чтобы сдерживать таким образом Китайскую Народную Республику (КНР).

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