Посол КНР Чжицян: США разжигают конфликты в АТР с целью сдерживания Китая

Посол Китая в Таиланде Хань Чжицян в рамках интервью для газеты Bangkok post сделал заявление о том, что Соединенные Штаты разжигают конфликты в пределах Азиатско-Тихоокеанском региона (АТР), чтобы сдерживать таким образом Китайскую Народную Республику (КНР).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии