«Герой не тот, кто выигрывает войну, а тот, кто препятствует её началу»: в Польше рассказали о начале строительства 700-км «Восточного щита»

В польском военном ведомстве работают над «укреплением безопасности страны». Укрепление это состоит не только в размещении бронетанковых полков в непосредственной близости от границ России и Белоруссии, но также в создании оборонительных линий, включающих противотанковые рвы и бетонные заграждения.
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