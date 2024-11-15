«Герой не тот, кто выигрывает войну, а тот, кто препятствует её началу»: в Польше рассказали о начале строительства 700-км «Восточного щита»

В польском военном ведомстве работают над «укреплением безопасности страны». Укрепление это состоит не только в размещении бронетанковых полков в непосредственной близости от границ России и Белоруссии, но также в создании оборонительных линий, включающих противотанковые рвы и бетонные заграждения.