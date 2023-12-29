«Премии должны получать другие» Вернувшиеся в Россию Кристина Орбакайте и Александр Ревва с головой окунулись в светскую жизнь.
Актер Никоненко возмутился награждением Орбакайте в Москве
Комментарии
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СЕ
Сергей ЕВ
Актер Сергей Никоненко прав, но Песков с Навкой будут против.
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8 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
ТАК И РЫБА ГНИЁТ С ГОЛОВЫ МинКультуры...Именно там КЛОУНЫ ЕЩЁ ТЕ...
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3 час.
наталья иваненко
Видя какой бардак, в открытую ведут дискредитацию Путина люди от культуры , от правительства,проводя ужасную миграционную политику,продолжая гробить образование,задаешься вопросом,а,что наш Президент уже ничего не может решить,тогда зачем следующий срок,как решалось все в интересах олигархата так и продолжается все решаться в их интересах,опять их интересует приватизация,опять офшорные компании будут выкупать и вывозить нашим недругам,дербанить не создавать
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2 час.
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