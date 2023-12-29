Актер Никоненко возмутился награждением Орбакайте в Москве

наталья иваненко

Видя какой бардак, в открытую ведут дискредитацию Путина люди от культуры , от правительства,проводя ужасную миграционную политику,продолжая гробить образование,задаешься вопросом,а,что наш Президент уже ничего не может решить,тогда зачем следующий срок,как решалось все в интересах олигархата так и продолжается все решаться в их интересах,опять их интересует приватизация,опять офшорные компании будут выкупать и вывозить нашим недругам,дербанить не создавать