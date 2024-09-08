Единый день голосования проходит в экстремальных условиях, заявила Памфлова

При неординарных и экстремальных условиях проведения Единого дня голосования в России обращений о реальных нарушениях ЦИК зарегистрировал минимальное количество, заявила 8 сентября глава Центризбиркома Элла Памфилова на брифинге о ходе выборов в Единый день голосования.