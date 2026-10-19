Украинская ПВО снова не смогла сбить ни одной баллистической ракеты во время ночной атаки. Об этом свидетельствует утренняя сводка воздушных сил ВСУ.
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