Аборигены Крыма: кто там жил до прихода татар

До захвата Крыма монголо-татарами и воцарения здесь Золотой Орды, на полуострове обитало много народов, их история уходит в века, и только археологические находки свидетельствуют о том, что коренные народы Крыма заселили полуостров 12 000 лет тому назад, еще во времена мезолита.
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