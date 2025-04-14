Аборигены Крыма: кто там жил до прихода татар

До захвата Крыма монголо-татарами и воцарения здесь Золотой Орды, на полуострове обитало много народов, их история уходит в века, и только археологические находки свидетельствуют о том, что коренные народы Крыма заселили полуостров 12 000 лет тому назад, еще во времена мезолита.