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В аэропорту Норильска самолет при посадке выкатился за пределы полосы

В аэропорту Норильска самолет при посадке выкатился за пределы полосы

В международном аэропорту Норильска имени Н. Н. Урванцева утром во вторник, 9 января, Boeing 737-800 авиакомпании Nordstar, прилетевший из Красноярска, при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

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