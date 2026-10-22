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Нападающий « Металлурга » Дмитрий Силантьев поблагодарил болельщиков за поддержку. Игрок сообщил, что избежал серьезных травм после инцидента в матче против против « Салавата Юлаева » (4:5 Б).