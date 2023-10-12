В Белом доме заявили, что США подошли «к концу верёвки» в финансировании Украины

В США образно намекнули о близости к «грани» по поддержке Украины. Бесконечного финансирования не будет, заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби на брифинге в Белом доме.
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