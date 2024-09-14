📹⚡️Редкие кадры дозаправки в воздухе дальнего противолодочного самолёта Ту-142М3 морской авиации ВМФ России посредством системы типа "шланг-конус" от стратегического воздушного танкера Ил-78М.
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📹⚡️Редкие кадры дозаправки в воздухе дальнего противолодочного самолёта Ту-142М3 морской авиации ВМФ России посредством системы типа "шланг-конус" от стратегического воздушного танкера Ил-78М.