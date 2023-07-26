В Европе проявились последствия теплового взрыва в Сахаре

Экстремальная жара привела к распространению лесных пожаров в Южной Европе. За последнее время очаги возгораний из-за высоких температур зафиксировали в Португалии, Хорватии, Италии и других странах региона, а также в Тунисе, Алжире и Сирии.
Экстремальная жара привела к распространению лесных пожаров в Южной Европе. За последнее время очаги возгораний из-за высоких температур зафиксировали в Португалии, Хорватии, Италии и других странах региона, а также в Тунисе, Алжире и Сирии.
Свежие комментарии