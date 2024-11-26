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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Создатели стратегии Farthest Frontier перенесли полный релиз игры на следующий год ...

Создатели стратегии Farthest Frontier перенесли полный релиз игры на следующий год ...

Создатели стратегии Farthest Frontier перенесли полный релиз игры на следующий годСредневековый градостроительный симулятор Farthest Frontier, разрабатываемый командой Crate Interactive, потребует некоторого дополнительного времени для завершения.

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