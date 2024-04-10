США открыто готовят новый военный конфликт на Тайване из-за чипов

Соединенные Штаты Америки готовят новый военный конфликт на Тайване против Китая совершенно открыто. Их волнуют многочисленные заводы по выпуску полупроводников, микрочипов, процессоров и другой техники, сообщает «Царьград» Самое большое предприятие, занимающееся производством чипов — тайваньская TSMC.