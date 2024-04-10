Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 909 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Герасименко
    Это когда было то? Она что, больше месяца у нас гостила, если это случилось только сейчас 🤔? Не дадим гуцулочку в об...Главу Гагаузии Гу...
  • Галина Друзина
    Если хорошо покопаться, то не один миллион мигрантов находится не законно в России.В Брянской и Смол...
  • Георгий Михалев
    Прошмандовка херова, начни с восстановления целостности Югославии.В Пентагоне предл...

США открыто готовят новый военный конфликт на Тайване из-за чипов

США открыто готовят новый военный конфликт на Тайване из-за чипов

Соединенные Штаты Америки готовят новый военный конфликт на Тайване против Китая совершенно открыто. Их волнуют многочисленные заводы по выпуску полупроводников, микрочипов, процессоров и другой техники, сообщает «Царьград» Самое большое предприятие, занимающееся производством чипов — тайваньская TSMC.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх