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Аарон Несмит поставил сверху через Джарретта Аллена

Аарон Несмит поставил сверху через Джарретта Аллена

Легкий форвард «Индианы» Аарон Несмит исполнил эффектный данк в матче с «Кливлендом» (135:126). Несмит прорвался под кольцо и поставил сверху через центрового «Кэвз» Джарретта Аллена.

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