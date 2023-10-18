Фитотерапевт проиграла дело в суде против онколога: что означает решение суда Елена ГалицкаяФитотерапевт Евгения Беляевская, известная как «фитофеечка,» потерпела поражение в суде, пытаясь защитить свою репутацию и методы лечения от обвинений московского онколога Екатерины Тимофеевой.
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