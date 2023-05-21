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Экономическая политика Эрдогана и Кылычдароглу будет одинаковой — политолог

Экономическая политика Эрдогана и Кылычдароглу будет одинаковой — политолог

Между двумя вариантами экономической политики, которые предлагают кандидаты в президенты Турции — нынешний турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и глава оппозиции Кемаль Кылычдарооглу, «нет принципиальной разницы, но есть разница в деталях», заявил турецкий политолог Мехмет Али Гюллер 20 мая в своей статье для газеты Cumhuriyet.

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