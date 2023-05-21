Экономическая политика Эрдогана и Кылычдароглу будет одинаковой — политолог

Между двумя вариантами экономической политики, которые предлагают кандидаты в президенты Турции — нынешний турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и глава оппозиции Кемаль Кылычдарооглу, «нет принципиальной разницы, но есть разница в деталях», заявил турецкий политолог Мехмет Али Гюллер 20 мая в своей статье для газеты Cumhuriyet.
Популярные статьи
- Башар Асад не стал слушать речь Зеленского на саммите Лиги арабских государств
- «Наши генералы брызгаются дорогущими духами и наслаждаются жизнью, а внизу все голые и босые». Пригожин снова взбунтовался
- «Надо у олигархов всё отобрать, иначе мы пожалеем»- неожиданная реакция Госдумы на предложение Бастрыкина о национализации
Свежие комментарии