Экономическая политика Эрдогана и Кылычдароглу будет одинаковой — политолог

Между двумя вариантами экономической политики, которые предлагают кандидаты в президенты Турции — нынешний турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и глава оппозиции Кемаль Кылычдарооглу, «нет принципиальной разницы, но есть разница в деталях», заявил турецкий политолог Мехмет Али Гюллер 20 мая в своей статье для газеты Cumhuriyet.