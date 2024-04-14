Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Небензя назвал парадом лицемерия заседание СБ ООН по атаке Ирана

Небензя назвал парадом лицемерия заседание СБ ООН по атаке Ирана

Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Василий Небензя указал представителям западных делегаций на двойные стандарты, говоря об их реакции на обоюдные атаки Израиля и Ирана.

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