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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Уже лет 10 готовлю курицу по этому рецепту. Весь секрет в соусе (маринаде). Домочадцы сбегаются «как пчелы на мед»

Самые вкусные куриные бедра (или голени), которые сведут с ума любого, кто их попробует. Это самый любимый вариант в нашей семье — когда я готовлю курицу именно ТАК, то муж сразу идет на кухню и каждые 5 минут спрашивает: «Ну что там, долго еще?» Это действительно очень вкусно! Советую попробовать и вам! Приступаем к готовке! […].

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