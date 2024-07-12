Уже лет 10 готовлю курицу по этому рецепту. Весь секрет в соусе (маринаде). Домочадцы сбегаются «как пчелы на мед»

Самые вкусные куриные бедра (или голени), которые сведут с ума любого, кто их попробует. Это самый любимый вариант в нашей семье — когда я готовлю курицу именно ТАК, то муж сразу идет на кухню и каждые 5 минут спрашивает: «Ну что там, долго еще?» Это действительно очень вкусно! Советую попробовать и вам! Приступаем к готовке! […].