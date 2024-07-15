Прогнозы будущего: что нас ждет в 2025 году по мнению математика Григория Кваши Ольга ВайленкоВ последние дни внимание общественности привлекли сенсационные предсказания известного математика Григория Кваши, который утверждает, что военная спецоперация на Украине завершится в 2025 году с победой Российской Федерации.