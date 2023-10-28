Театр абсурда
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Театр абсурда

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Сатановского вернули на ТВ. Кто лоббирует представителей вечной нации на наших экранах и причем тут Соловьёв

Сатановского вернули на ТВ. Кто лоббирует представителей вечной нации на наших экранах и причем тут Соловьёв

Интересная жизнь с Vera Star Остается лишь догадываться как на израильском телевидении потирали руки наблюдая за тем, как их российские коллеги активно заполняют эфир "экспертами" известной национальности.

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Комментарии
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степан дунов
&quot;, всех этих &quot;экспертов&quot; погонят с российского ТВ ссанными тряпками.&quot;Не верится потому что   России нужна голова МВС а не ВВП   только тогда можно надеяться.
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1 н.
вд
валерий двойнишников
Евреи ругаются-только тешатся...Не ужели не понятно...
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1 н.
sozopolpiter воробьев
автор, а кроме говна, ты что-нибудь из себя выделяешь?
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1 н.

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