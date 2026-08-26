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ФедералПресс

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Шеслер спрогнозировала отказ Киева от женской мобилизации

Шеслер спрогнозировала отказ Киева от женской мобилизации

КИЕВ, 26 августа, ФедералПресс. В украинском информационном пространстве активно обсуждают недавнее интервью отставного американского генерал-лейтенанта Кита Келлога, который ранее занимал должность спецпредставителя Дональда Трампа по вопросам Украины.

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