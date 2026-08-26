Шеслер спрогнозировала отказ Киева от женской мобилизации

КИЕВ, 26 августа, ФедералПресс. В украинском информационном пространстве активно обсуждают недавнее интервью отставного американского генерал-лейтенанта Кита Келлога, который ранее занимал должность спецпредставителя Дональда Трампа по вопросам Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии