В Калуге прошел рейд по запрещенным для купания местам

19 июля в Калуге спасатели провели очередной рейд по запрещенным для купания местам. Чаще всего беспечные любители искупаться в запрещенных местах отдыхают на пляжах возле понтонного моста через Оку, у Гагаринского моста, а также на Яченском водохранилище.
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