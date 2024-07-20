В Калуге прошел рейд по запрещенным для купания местам

19 июля в Калуге спасатели провели очередной рейд по запрещенным для купания местам. Чаще всего беспечные любители искупаться в запрещенных местах отдыхают на пляжах возле понтонного моста через Оку, у Гагаринского моста, а также на Яченском водохранилище.