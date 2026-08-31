Великобритания: Все кордоны были сняты вокруг Деррис-Кросс и Принцесс-стрит в Плимуте, Англия, по состоянию на вечерние часы после того, как трое мужчин были арестованы по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений умышленно после предполагаемого ножевого ранения на кольцевой развязке Деррис-Кросс.