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Контрафронт

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Великобритания: Все кордоны были сняты вокруг Деррис-Кросс и Принцесс-стрит в Плимуте, Англия, по...

Великобритания: Все кордоны были сняты вокруг Деррис-Кросс и Принцесс-стрит в Плимуте, Англия, по состоянию на вечерние часы после того, как трое мужчин были арестованы по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений умышленно после предполагаемого ножевого ранения на кольцевой развязке Деррис-Кросс.

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