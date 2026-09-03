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Мировое обозрение

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Путин: На российских НПЗ осталось провести 10% ремонтных работ

Путин: На российских НПЗ осталось провести 10% ремонтных работ

Российские нефтеперерабатывающие заводы фактически завершают восстановительный цикл: на сегодняшний день выполнен весь объем ремонтных работ, за исключением последних десяти процентов.

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