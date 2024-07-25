Калужанка прописала у себя в квартире 7 нелегальных мигрантов

46-летняя калужанка за несколько дней прописала у себя в квартире 7 иностранных граждан, которых попросила сделать ремонт46-летняя калужанка за несколько дней прописала у себя в квартире 7 иностранных граждан, которых попросила сделать ремонт.
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