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Калужские новости

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Калужанка прописала у себя в квартире 7 нелегальных мигрантов

Калужанка прописала у себя в квартире 7 нелегальных мигрантов

46-летняя калужанка за несколько дней прописала у себя в квартире 7 иностранных граждан, которых попросила сделать ремонт46-летняя калужанка за несколько дней прописала у себя в квартире 7 иностранных граждан, которых попросила сделать ремонт.

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