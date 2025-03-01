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Ефимов: по программе КРТ реорганизуют участок бывшей промзоны Бескудниково

Ефимов: по программе КРТ реорганизуют участок бывшей промзоны Бескудниково

Часть бывшей промзоны «Бескудниково» на северо-востоке Москвы реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ), заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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