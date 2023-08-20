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Netflix окончательно отказался от продажи «болванок»

Крупнейший стриминговый сервис Netflix полностью закрывает свой сервис по почтовой отправке DVD. Это был первый бизнес компании, стартовавший 25 лет назад, став финансовой основой для перехода в онлайн, а потом и создание собственной киностудии.

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