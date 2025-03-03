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Квартира, дом, дача

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  • Дмитрий Шершов
    везде рекламаУмудрились же! Чт...
  • Evgeni Velesik
    В Сингапуре у китайцев квартиры размером с нашу ванную в Хрущёвке!Умудрились же! Чт...
  • Инга
    Красотули! растите добрыми и здоровыми!!!15 собак, которые...

Умудрились же! Что люди делают с ванными комнатами в хрущевках — 10 фото

Умудрились же! Что люди делают с ванными комнатами в хрущевках — 10 фото

Сначала хочу обсудить с вами личное — как раз по теме хрущевок. Этой зимой мы с мужем ходили на новоселье к хорошим друзьям — еще в начале прошлого года они продали просторную студию в новостройке на окраине и купили трешку неподалеку от центра.

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Комментарии
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EV
Evgeni Velesik
В Сингапуре у китайцев квартиры размером с нашу ванную в Хрущёвке!
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15 час.
ДШ
Дмитрий Шершов
везде реклама
Ответить
10 час.
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