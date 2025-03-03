Умудрились же! Что люди делают с ванными комнатами в хрущевках — 10 фото

Сначала хочу обсудить с вами личное — как раз по теме хрущевок. Этой зимой мы с мужем ходили на новоселье к хорошим друзьям — еще в начале прошлого года они продали просторную студию в новостройке на окраине и купили трешку неподалеку от центра.