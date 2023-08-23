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Продажи упали: на складах «Автотора» скопились десятки тысяч машин

Продажи упали: на складах «Автотора» скопились десятки тысяч машин

Калининградский «Автотор» успешно перешел на сборку китайских моделей, но россияне не спешат раскупать автомобили малознакомых брендов.

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Комментарии
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Aнатолий Райков
Про авторынок против у меня ни чего нет,а вот западники совсем реальность потеряли и утверждают,что коровы выделяют много углекислого газа.И стремятся уменьшить поголовье скота,путём уничтожения.Забывая при этом,сколько вреда экологии приносят нефте-потребляющие механизмы.И даже ветряки и солнечные станции плохо влияют на экологию.Вспоминается враньё про озоновые дыры,якобы фреон влияет пагубно на экологию.Это всё западные корпорации всё придумывают,чтобы продвинуть своё,для получения прибыли.
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