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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Коровин, выступающий в паре с Изабеллой Гамес, получил гражданство Филиппин

Коровину 30 лет, с 2021 года он выступает в паре с филлипинской фигуристкой Изабеллой Гамес. В 2023 году они приняли участие в чемпионате мира и чемпионате четырех континентов.

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