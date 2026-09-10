Канада ввела санкции против восьми физлиц, включая глав Росмолодежи и МЧС

Канада 10 сентября объявила о расширении списка антироссийских санкций, включив в него восемь физлиц.
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