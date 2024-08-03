Фото: Vladimir Baranov/Globallookpress В пятницу Совет Федерации потрясло задержание сенатора Дмитрия Савельева.
Особняк в недружественной стране, заказ на убийство и "подстава": Что известно о сенаторе Савельеве
Комментарии
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Владимир Лагно
А кто "крышует" этот гадюшник,под именем "сенат"????Для чего россиянам ещё один дурдом???
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13 час.
Геннадий Хрипунов
Так почему дети Савельева учатся в фашистских странах , это для того, чтобы в нашей России насаждать гомиков, а жена ставит себя адвокатом своего мужа, чувствует, что роскошная жизнь заканчивается, ей было приятно со своей колокольне плевать на простой народ . А теперь всё это рушится на её глазах сладкая жизнь.
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13 час.
Natalija Osminina
А если копнуть, таких Савельевых много наберется. Ведь, если посмотреть на произошедший обмен, то впервые в американской истории, чтобы "русских меняли на русских", то есть русских (российских) агентов США в России, работавщих под прикрытием флага правозащитников и борцов за демократию в России - на русских, схваченных в США. Вот таких скрытых и явных агентов в Правительстве России и вообще в элите,- МОРЕ ... море чудес в стране дураков....госдуры, сената и пр.
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10 час.
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