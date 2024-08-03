Особняк в недружественной стране, заказ на убийство и "подстава": Что известно о сенаторе Савельеве

Владимир Лагно А кто "крышует" этот гадюшник,под именем "сенат"????Для чего россиянам ещё один дурдом???

Геннадий Хрипунов Так почему дети Савельева учатся в фашистских странах , это для того, чтобы в нашей России насаждать гомиков, а жена ставит себя адвокатом своего мужа, чувствует, что роскошная жизнь заканчивается, ей было приятно со своей колокольне плевать на простой народ . А теперь всё это рушится на её глазах сладкая жизнь.