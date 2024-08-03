Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 573 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sobering
    Я через VPN Ютуб  посещаю. Вроде тащит.Зачем депутаты Го...
  • Sobering
    Боитесь, что вас отпропАгандируют?Зачем депутаты Го...
  • Вячеслав 5
    Все кругом правы. но часто забываем исторический факт.не только в европе и многих других соседних стран- о Русском го..."На грани погибел...

Особняк в недружественной стране, заказ на убийство и "подстава": Что известно о сенаторе Савельеве

Особняк в недружественной стране, заказ на убийство и "подстава": Что известно о сенаторе Савельеве

Фото: Vladimir Baranov/Globallookpress В пятницу Совет Федерации потрясло задержание сенатора Дмитрия Савельева.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Лагно
А кто &quot;крышует&quot; этот гадюшник,под именем &quot;сенат&quot;????Для чего россиянам ещё один дурдом???
Ответить
13 час.
Геннадий Хрипунов
Так почему дети Савельева учатся в фашистских странах , это для того, чтобы в нашей России насаждать гомиков, а жена ставит себя адвокатом своего мужа, чувствует, что роскошная жизнь заканчивается, ей было приятно со своей колокольне плевать на простой народ . А теперь всё это рушится на её глазах сладкая жизнь.
Ответить
13 час.
Natalija Osminina
А если копнуть, таких Савельевых много наберется.  Ведь, если посмотреть на произошедший обмен, то впервые в американской истории, чтобы &quot;русских меняли на русских&quot;, то есть русских (российских)  агентов США в России, работавщих под прикрытием  флага  правозащитников и борцов за демократию в России -  на русских, схваченных в США. Вот таких скрытых и явных агентов в  Правительстве России и вообще в элите,- МОРЕ ... море чудес в стране дураков....госдуры, сената и пр.
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх