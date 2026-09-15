Аршинова: перенос субботних уроков на будние дни только усугубит усталость учащихся

Механический перенос субботних уроков на будние дни только усугубит усталость учащихся. Об этом заявила первый зампред Комитета ГД по просвещению Алена Аршинова («Единая Россия»).
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