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Минобороны Тайваня заявило о приближении к острову 58 самолетов и 9 кораблей Китая

Минобороны Тайваня заявило о приближении к острову 58 самолетов и 9 кораблей Китая

Тайваньское министерство обороны выступило с заявлением о приближении к территории острова 58 самолетов и 9 кораблей, принадлежащих Китайской Народной Республике.

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