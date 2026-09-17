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Блогера Раду Русских арестовали за демонстрации символики сатанистов*

Блогера Раду Русских арестовали за демонстрации символики сатанистов*

Instagram*/radarusskikh Ленинский районный суд Санкт-Петербурга назначил административный арест бьюти-блогеру Раде Русских за демонстрацию в социальных сетях символики движения сатанистов, признанного экстремистским и запрещенного на территории России.

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