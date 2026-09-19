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Как добывали советскую черную икру — лучшую черную икру в мире

Как добывали советскую черную икру — лучшую черную икру в мире

Американский фотограф и журналист Карл Миданс (Carl Mydans), который был одним из первых пяти фотокорреспондентов знаменитого журнала LIFE, в конце 1959 года отправился в СССР.

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