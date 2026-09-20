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ИА Реалист

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Мерц отказывается уходить после «катастрофы» на региональных выборах

Мерц отказывается уходить после «катастрофы» на региональных выборах

БЕРЛИН (ИА Реалист). Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что останется на посту и продолжит курс реформ, несмотря на сокрушительное поражение ХДС на региональных выборах в Мекленбурге-Передней Померании и Берлине.

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