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Песков: в настоящий момент планов встречи Путина с Шольцем или Трампом нет

Песков: в настоящий момент планов встречи Путина с Шольцем или Трампом нет

ТАСС/URA.RU/Роман Наумов В настоящее время планов встречи президента РФ Владимира Путина с канцлером ФРГ Олафом Шольцем или избранным американским лидером Дональдом Трампом нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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