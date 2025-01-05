Песков: в настоящий момент планов встречи Путина с Шольцем или Трампом нет

ТАСС/URA.RU/Роман Наумов В настоящее время планов встречи президента РФ Владимира Путина с канцлером ФРГ Олафом Шольцем или избранным американским лидером Дональдом Трампом нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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