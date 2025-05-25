Итог телефонного разговора между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом говорит о том, что Западу не удалось подчинить Москву, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала India and Global Left.
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