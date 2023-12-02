«Реал» сделает новую попытку заполучить Мбаппе

О подготовке нового контрактного предложения французскому футболисту Килиану Мбаппе со стороны мадридского «королевского клуба» информируют испанские источники со ссылкой на «слив» от руководства «Реала».
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