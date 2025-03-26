Израиль не откажется от празднования 9 Мая

Конечно, еврейский народ воевал и на фронте и в партизансках отрядах, и на трудовом фронте.

Игорь Кузнецов

Как бы не старались забыть геноцид евреев во время 2-й мировой войны, в Израиле об этом помнят. Там живут дети и внуки тех, кто сражался в рядах РККА с фашизмом. Это и объединяет нас в праздновании Дня Победы.