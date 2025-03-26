Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Израиль не откажется от празднования 9 Мая

Израиль не откажется от празднования 9 Мая

Израиль всегда будет праздновать День Победы и однозначно будет представлен на параде в Москве 9 мая.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
Конечно, еврейский народ воевал и на фронте и в партизансках отрядах, и на трудовом фронте.
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16 час.
Игорь Кузнецов
Как бы не старались забыть геноцид евреев во время 2-й мировой войны, в Израиле об этом помнят. Там живут дети и внуки тех, кто сражался в рядах РККА с фашизмом. Это и объединяет нас в праздновании Дня Победы.
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5 час.
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