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Постпред Крыма Мурадов назвал заявления Макрона по Украине истерикой

Постпред Крыма Мурадов назвал заявления Макрона по Украине истерикой

Постпред республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов назвал глупостью заявления французского лидера Эммануэля Макрона о возможной отправке войск НАТО на Украину.

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