22 добротные вещи, которым уже много лет, но они как новые

Вы обратили внимание, с какой легкостью мы выбрасываем вещи и покупаем себе новые? Мы отвыкли от качественных вещей, которые можно использовать годами, и разучились заниматься несложной починкой предметов, которые могут прослужить еще долго верой и правдой, предпочитая быстро заменить их новыми — еще худшего качества, чем предыдущие.