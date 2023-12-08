В Новосибирске медики скорой помощи примерили новую форму

Новость о выдаче новой формы на днях появилась в паблике скорой помощи Новосибирска ВКонтакте. К посту приложены фотографии, сотрудники ведомства с энтузиазмом демонстрируют одежду, в которой им предстоит ездить на вызовы к пациентам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии