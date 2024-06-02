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Москва начала лето с температурного рекорда

Москва начала лето с температурного рекорда

Воздух прогрелся до плюс 30,3 градусов.фото: Тихонова Пелагия/Агентство «Москва»--> Первый день лета в Москве отметился новым рекордом: воздух прогрелся до плюс 30,3 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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